Виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве

Разработчики законопроекта о профилактике домашнего насилия предложили запрещать виновным в побоях родственников приближаться к пострадавшим на расстояние до 50 м в течение двух лет. О готовящихся поправках к документу сообщил ТАСС.

По мнению авторов поправок, это не позволит виновному преследовать жертву. Предлагается также обязывать тех, кто избивает своих домочадцев, покидать совместную жилплощадь, возмещать имущественный и моральный вред, оплачивать пребывание жертвы в кризисном центре, гостинице, съемном жилье и ее судебные расходы.

В документе также идет речь о введении правового просвещения, бесед с полицейскими для профилактики насилия, постановке на учет, надзоре и социальной реабилитации.

С января 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Согласно ему, шлепки, затрещины и другие мелкие побои в ходе семейных конфликтов считаются административным правонарушением, а не преступлением. В конце 2018-го уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот закон ошибкой и призвала ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. О подготовке законопроекта о профилактике домашнего насилия сообщил президентский Совет по правам человека (СПЧ) совместно с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной.

О том, как решение ЕСПЧ по жалобе россиянки на побои подняло вопрос об изменении законодательства, читайте в публикации “Ъ”.