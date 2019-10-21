Минобороны отрицает сбой на учениях, которыми руководил Путин

Министерство обороны не подтвердило информацию газеты «Ведомости» о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин. Источники издания рассказали, что на учениях атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р вместо двух. В Минобороны заявили, что отмена пуска второй ракеты была запланированной и на успешность учений не повлияла.

«Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром"»,— заявили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве добавили, что информация «Ведомостей» «о якобы "нештатной ситуации" не соответствует действительности».

Один из собеседников газеты говорил, что причиной отмены второго пуска МБР мог стать отказ некоторых систем подлодки. Близкий к Главному штабу ВМФ источник «Ведомостей» сказал, что пуски Р-29Р были нужны для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан. Эта советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета была принята на вооружение еще в 1977 году.