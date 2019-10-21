В Киеве возобновили дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США

Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение дела о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США 2016 года, сообщил телеканал News One.
«Сегодня было судебное заседание о возобновлении дела о незаконном вмешательстве сотрудников НАБУ во внутренние дела США, и оно закончилось решением судьи о возобновлении этого дела»,— сказали в эфире телеканала (цитата по ТАСС). Истцом выступает депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его мнению, предыдущее руководство занималось незаконным участием в выборах президента США.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в сентябре пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году.
Демократы в США потребовали импичмента президента после сведений о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению неназванного информатора, господин Трамп хотел, чтобы Украина вмешалась в выборы США в 2020 году.
Подробнее об обвинениях Дональда Трампа — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».
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