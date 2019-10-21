Банк-банкрот «Ассоциация» сможет удовлетворить менее четверти требований кредиторов

Конкурсному управляющему нижегородским коммерческим банком «Ассоциация» (лишен лицензии и признан банкротом) предъявили требования 1,2 тыс. заявителей на сумму более 10,69 млрд руб. Однако, как сообщает Агентство по страхованию вкладов по предварительной оценке, после оплаты текущих расходов банк сможет выплатить кредиторам только 2,5 млрд руб., что составляет 23,4% от заявленной суммы.

Всего обязательства «Ассоциации» по балансу составили 11,4 млрд руб., в том числе обязательства перед физическими лицами – 7,4 млрд руб. Конкурсный управляющий продолжает принимать заявления кредиторов, реестр требований будет закрыт 28 ноября. «Дальнейшее удовлетворение требований кредиторов банка будет зависеть от поступления денежных средств в конкурсную массу от реализации имущества и взыскания активов, ответственность за качество которых несут бывшие собственники и руководство банка»,– говорится на сайте АСВ.

Напомним, в июле Центробанк отозвал лицензию у банка «Ассоциация» из-за «отсутствия отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке» – на корсчете банка в VTB Europe отсутствовали 3,8 млрд руб. Тогда стало известно, что главный казначей банка Владимир Макаревич якобы умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT и вывел эти средства. В августе Банк России заявил об отрицательном капитале банка, а в сентябре суд признал «Ассоциацию» банкротом. Расследуется уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности неустановленными лицами из числа руководства банка (ст. 172.1 УК РФ).

Как региональные власти пытаются помочь клиентам банка – в материале “Ъ-Привольжье” «“Ассоциация” с бюджетом».

Анастасия Еремина