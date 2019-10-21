Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Целью Анкары была очистка территорий от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которых турецкие власти считают террористами. С 17 октября операцию приостановили на 120 часов.

Как утверждает господин Чавушоглу, курды продолжают нарушать режим прекращения огня. «Мы видим, что YPG начали покидать определенную нами зону. Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы снова продолжим нашу операцию»,— сказал министр в ходе выступления в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»).

Соглашение о простановке турецкой военной операции было достигнуто 17 октября на переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Как сообщали источники Reuters, президент Турции хотел ввести режим прекращения огня сроком на 24 или 48 часов, но американская сторона уговорила его продлить этот срок.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».