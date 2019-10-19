СМИ рассказали детали переговоров Эрдогана и Пенса о прекращении огня в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел ввести режим прекращения огня на севере Сирии сроком на 24 или 48 часов, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, в ходе переговоров вице-президенту США Майку Пенсу удалось уговорить турецкого президента приостановить военную операцию в Сирии на 120 часов.

Как рассказал собеседник агентства, встреча представителей двух стран, прошедшая 17 октября, «началась неудачно», и «в ходе переговоров было много разногласий» — в частности, по срокам режима прекращения огня. Но после того, как была согласована приостановка военных действий на 120 часов, «по другим вопросам был достигнут быстрый прогресс», утверждает источник Reuters.

Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Целью Анкары была очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которых турецкие власти считают террористами. С 17 октября операцию приостановили на 120 часов. Однако уже утром 18 октября появилась информация, что боевые действия возобновились. Президент Турции эти данные отрицал.

О приостановке военной операции читайте в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».