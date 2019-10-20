Родственникам погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибшим в Красноярском крае в результате прорыва нескольких дамб выплатят по 1 млн руб. в качестве страховых выплат. Также будут установлены ежемесячные выплаты для тех, кто находился на иждивении погибших, сообщил Минтруд России.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

По поручению главы Минтруда Максима Топилина, Пенсионный фонд установит членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца.

Ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилось пять дамб технологического водоема золотодобывающего предприятия «Сисим». Погибли 15 рабочих, с травмами госпитализировали еще 14 человек. Не найдены еще пять человек.

Подробнее о трагедии — в публикации “Ъ” «Дамба подвела артель».