В Бресте открылись российско-белорусские учения десантников

На полигоне «Брестский» состоялась церемония открытия совместных тактических учений десантников из Белоруссии и России. В них примут участие около 1 тыс. человек.

«Стартовало совместное российско-белорусское тактическое учение сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск России, — говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»). В учениях примут участие более 900 военнослужащих двух стран, более 200 единиц военной техники и четыре самолета Ил-76мд военно-транспортной авиации.

В понедельник военнослужащие будут отрабатывать форсирование водной преграды, десантирование, этапы боевой стрельбы при наступлении и обороне.