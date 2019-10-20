Один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружен живым

Один из шести без вести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края обнаружен живым, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

«Мужчина, 1985 года рождения, машинист-бульдозерист, числился в списках пропавших без вести, был обнаружен в рабочем поселке. Кто-то его увидел и сообщил об этом. Он жив, не пострадал. Сейчас мы выясняем все обстоятельства»,— сказал господин Юрченко.

Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, было затоплено два рабочих общежития временного типа. По данным МЧС, погибли 15 человек, еще шесть числились в списке пропавших без вести пропали без вести.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое сотрудников компании-владельца дамбы, в том числе директор. По версии следствия, нарушения при проведении золотодобывающих работ стали причиной аварии. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об аварии в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».