Главные новости за выходные 19–20 октября

В Красноярском крае, в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв технологической дамбы золотодобывающей артели. Вода накрыла два дома, в которых находились рабочие. В результате происшествия погибли 15 человек, более 40 пострадали, пятеро пропали без вести. По версии СКР, причиной аварии стали нарушения в организации работы артели. Власти региона объявили 21 октября днем траура по погибшим. Подробнее о происшествии

Палата общин британского парламента приняла поправку, обязывающую премьер-министра страны Бориса Джонсона попросить об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза на три месяца. Несмотря на решение депутатов, господин Джонсон продолжает настаивать на проведении «Брексита» до 31 октября.

Три года «Брекситу» Как проходил и к чему привел референдум о выходе Великобритании из ЕС Читать далее

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF. Бой, проходивший в Филадельфии, закончился нокаутом в десятом раунде. О поединке

Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) — турнире Skate America в Лас-Вегасе. По сумме за короткую и произвольную программу она получила 227,76 балла. О турнире