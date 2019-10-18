МИД России подтвердил передачу США ноты протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

В МИД России подтвердили, что передали ноту протеста США в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Отвечая на вопрос «РИА Новости» о ноте, в МИДе сообщили, что ее уже передали.
Ранее пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять.
Инцидент произошел 14 октября. Российский МИД сообщил “Ъ”, что американские дипломаты находились в официальной поездке и заранее уведомили Минобороны о своих планах. При этом американцы заявили о намерении посетить Архангельск, а в итоге оказались в поезде Нёнокса—Северодвинск.
В августе на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, погибли пять сотрудников ядерного центра. ЧП случилось во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.
Об инциденте с дипломатами США читайте в публикации “Ъ FM” «Американские дипломаты спутали маршруты».
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