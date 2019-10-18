Посольство США объяснило поездку американских дипломатов в Северодвинск

Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Таким образом она прокомментировала инцидент с тремя дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске. У американцев не было разрешения на въезд на режимную территорию. МИД РФ пообещал направить США ноту.

«Так же, как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности»,— пояснила представительница посольства США.

Инцидент произошел 14 октября. Российский МИД сообщил “Ъ”, что американские дипломаты находились в официальной поездке и заранее уведомили Минобороны о своих планах. При этом американцы заявили о намерении посетить Архангельск, а в итоге оказались в поезде Нёнокса—Северодвинск. В августе на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, погибли пять сотрудников ядерного центра. ЧП случилось во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

Подробнее об инциденте с дипломатами США читайте в публикации “Ъ FM” «Американские дипломаты спутали маршруты».