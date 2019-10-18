Сбербанк использует искусственный интеллект при подборе сотрудников

Сбербанк в тестовом режиме внедрил искусственный интеллект (ИИ), который будет предсказывать риск быстрого увольнения соискателей после устройства на работу. Таким образом компания хочет снизить текучку кадров. На данный момент система работает при найме консультантов в отделения, рассказал управляющий директор Центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Андрей Черток на конференции Scoring Day.

«Если предыдущий опыт больше был связан со стоячей работой — например, официант — то ниже вероятность увольнения. Если же в маникюрном салоне человек работал, то ему сложнее адаптироваться к работе в отделении в качестве консультанта, и он чаще увольняется. Понятно, что это лишь один фактор, но таких факторов накопилось большое число и это некий score, который помогает HR принять решение»,— сказал господин Черток (цитата по РБК).

По словам директора Центра развития, Сбербанк использует для анализа не только резюме соискателей, но и другие открытые данные о нем и информацию о нем, как о клиенте банка.

В Сбербанке работает более 290 тыс. человек. Президент кредитной организации Герман Греф намерен сократить численность сотрудников до 165 тыс. человек до 2025 года.

Сбербанк намерен доверить ИИ 100% решений о выдаче кредитов населению. Сейчас систему используют для выдачи 100% кредитных карт и 90% потребкредитов.

Сбербанк обсуждает с правительством и мэрией Москвы создание в столице экспериментальной площадка по развитию проектов в сфере ИИ.

Подробнее об этой инициативе — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект потребовал льгот».