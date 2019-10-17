Бортников: у ФСБ нет конфликтов с ИТ-компаниями, кроме Telegram

У ФСБ не возникало конфликтов ни с какими интернет-компания и мессенджарами, кроме Telegram, заявил журналистам директор ведомства Александр Бортников. Он добавил, что ИТ-компании зачастую выдвигают на первый план вопрос приватности частной жизни пользователей, но «свободы не может быть без безопасности».

«В части, касающейся каких-либо конфликтов, у нас серьезных конфликтов ни с кем нет, кроме ситуации, которая была с Telegram… Telegram работает на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс»,— сказал господин Бортников по итогам прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Директор ФСБ заявил о необходимости искать компромиссы, чтобы компании не только выявляли «негативные процессы» и террористические структуры, но и передавали информацию о них «тем, кто работает с ней и знает, как и что с этим делать». При этом между спецслужбами и мировыми компаниями в этом вопросе «есть определенное понимание», добавил он.

В конце сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о намерении «по-серьезному подорвать пиратский корабль» Telegram. Ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, и намерено отчитаться о результатах работы в течение года.

Противостояние Роскомнадзора и мессенджера началось после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Однако до сих пор заблокировать мессенджер на территории России не удалось: до сих пор Telegram наращивает аудиторию быстрее всех в стране.

Подробнее о востребованности мессенджеров в России — в материале “Ъ”.