Volvo объединит электромобили и гибриды в линейку Recharge

Компания Volvo объявила о создании бренда Recharge, который объединит в себе полностью электрические и гибридные автомобили.

Как заявил шведский автопроизводитель, в рамках линейки Recharge марка будет раскрывать средний углеродный след в ходе жизненного цикла каждой новой модели. Кроме того, компания намерена стимулировать водителей гибридных автомобилей максимально часто использовать режим Pure для движения на электротяге.

Напомним, первым серийным электромобилем Volvo станет кроссовер Volvo XC40, который покажут в октябре 2019 года. Всего к 2025 году шведская марка намерена довести число электромобилей в своих продажах до половины от всех реализуемых ежегодно машин.