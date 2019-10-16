Jaguar I-Pace превратили в гоночное такси

Компания Jaguar объявила о запуске гоночного такси на базе электрического кроссовера I-Pace.

Автомобиль будет работать на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») в фирменном сервисе Race eTaxi, где каждый желающий за €149 сможет проехать круг по автодрому с профессиональным гонщиком за рулем. Jaguar I-Pace будет катать клиентов до ноября 2019 года, когда трасса закроется на зиму.

Британский автопроизводитель заявил, что их проект стал первым гоночным такси, где используется электромобиль. На «Нордшляйфе» кроме Jaguar I-Pace также можно прокатиться на седане Jaguar XE SV Project 8 — быстрейшем седане трассы.

Напомним, ранее появилась информация, что Jaguar планирует выпустить «заряженную» версию своего электрического кроссовера I-Pace SVR на основе наработок гоночной машины для моносерии Jaguar I-Pace eTrophy.