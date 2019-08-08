Седан Jaguar XE SV Project 8 улучшил собственный рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»), сообщает автопроизводитель.

В 2017 году бельгийский гонщик Винсент Радемекер проехал на полноприводном седане с 600-сильным турбированным бензиновым V8 и 8-ступенчатым «автоматом» круг по немецкому автодрому за 7:21.23, улучшив прежний рекорд для седанов на 11 секунд.

В 2019 году господин Радемекер прошел круг за 7:18.361, сняв с предыдущего достижения 2,9 секунды. Рекордный автомобиль был оснащен покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 R и опциональным пакетом Track Pack, где спереди установлены кресла-«ковши» с 4-точечными ремнями безопасности, а задний диван отсутствует — вместо него установлен частичный каркас безопасности.

Кроме того, британский автомобиль оказался на 7 секунд быстрее Mercedes-AMG GT 63 S, официально являющегося быстрейшей 4-местной серийной машиной «Нордшляйфе».

Напомним, премьера Jaguar XE SV Project 8 состоялась в июне 2017 года. Автомобиль сделан придворным тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO) и будет выпущен тиражом в 300 экземпляров.