Кроссовер Jaguar I-Pace может получить «заряженную» версию

Компания Jaguar может выпустить «заряженную» версию своего электрического кроссовера I-Pace SVR, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения SVO Михаэля ван дер Санде.

Как пояснил господин ван дер Санде, придворное тюнинг-ателье Special Vehicle Operations (SVO), занимающееся созданием особых версий Jaguar и Land Rover, готовит проект спортивного электромобиля. В серийной модели будут использованы наработки гоночной машины для моносерии Jaguar I-Pace eTrophy.

«Благодаря гоночной версии мы уже узнали много нового о работе аккумуляторов в спортивных условиях, управлении температурой батарей и разработке программного обеспечения для экстремальной эксплуатации, — отметил господин ван дер Санде. — Когда придет время сделать дорожный Jaguar I-Pace SVR, то мы будем уже полностью готовы к этому».

Напомним, Jaguar I-Pace был представлен в сентябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе в статусе концепт-кара. Производство серийной версии началось всего спустя семь месяцев, а в продажу электромобиль поступил в 2018 году.