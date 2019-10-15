Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны США

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Марком Эспером. Они обсудили ситуацию в Сирии и вопросы, которые представляют взаимный интерес для Москвы и Вашингтона, сообщает Минобороны РФ.

Представитель пресс-службы Пентагона подтвердил информацию о разговоре министров, но не уточнил никаких подробностей. «Могу подтвердить, что сегодня состоялся продуктивный разговор относительно Сирии»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Анкара сообщила, что министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с Сергеем Шойгу. Они обсудили турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии. Никаких подробностей также не сообщалось.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза. Президент США Дональд Трамп 15 октября подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции.

О расстановке сил на севере Сирии — в материале “Ъ” «Лиха война начало».