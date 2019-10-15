Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что очередная попытка разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе была сорвана во вине украинских властей. Процесс должен был начаться 7 октября.

«Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса — это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки»,— отметил господин Глызлов (цитата по «РИА Новости»).

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 29 октября, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.

Как заявил «Интерфаксу» информированный источник, из-за срыва разведения войск Петровском и Золотом саммит «нормандской четверки» оказался под угрозой. Осложняют ситуацию проблемы с согласованием нового графика разведения. «График был согласован и утвержден на прошлой встрече контактной группы. Киев не стал ему следовать, а новый согласовать сегодня не удалось»,— сказал собеседник агентства.

Между тем пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила в Facebook, что одним из требований украинский властей для выполнения политической части минских соглашений является «роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР», а также полное прекращение огня.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными), а также разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Разведение сил должно было начаться 7 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил был сорвано из-за нарушения перемирия со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом.

О причинах срыва договоренностей читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».