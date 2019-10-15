Адвокат сообщил о двух украинцах в списке на обмен с Россией

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, которых осудили в России на 14 лет колонии за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году, находятся в списке на обмен между Москвой и Киевом, сообщила адвокат Дудки Оксана Железняк. Сегодня, 15 октября, Верховный суд признал законным вынесенный им приговор.

«Это тот же список, по которому проводился обмен ранее, просто он большой, и часть заключенных осталась в России»,— сказала госпожа Железняк (цитата по ТАСС). Она добавила, что рассчитывает на скорейший обмен Дудки и Бессарабова в связи с тяжестью наказания.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что в списке на обмен находится Константин Давыденко, которого в России осудили за шпионаж на десять с половиной лет (позднее срок уменьшили до 7 лет).

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Он прошел по формуле «35 на 35» и стал самым масштабным за все время российско-украинского конфликта. Как сообщал “Ъ”, в новые списки людей, подлежащих обмену, будет включено несколько сотен человек, находящихся сейчас в местах лишения свободы на территории России и в Донбассе. В Кремле при этом заявили, что Москва заинтересована в обмене в формате «всех на всех».

О перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».