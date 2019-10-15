Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже

Верховный суд (ВС) России снизил срок тюремного заключения гражданина Украины Константина Давыденко, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По решению суда украинец вместо десяти с половиной лет в колонии строгого режима будет отбывать семь, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Дмитрий Динзе пояснил агентству, что приговор смягчили из-за ухудшения здоровья обвиняемого (у него подозрение на диабет), положительных характеристик и помощи следствию. Адвокат добавил, что господин Давыденко включен в новый список на обмен между Россией и Украиной.

Константин Давыденко был задержан в феврале 2018 года. По данным следствия, он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и собирал данные о новейших образцах военной техники и электроники. Утечка этой информации «могла нанести ущерб безопасности РФ», говорили в ФСБ. В ходе суда украинец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор ему был оглашен ВС Крыма в июне 2019-го.

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35» и стал самым масштабным за все время российско-украинского конфликта. Как сообщал “Ъ”, в новые списки людей, подлежащих обмену, будет включено несколько сотен человек, находящихся сейчас в местах лишения свободы на территории России и в Донбассе.

О перспективах нового обмена читайте в материале “Ъ” «Есть кого еще менять и менять».