Крымский суд осудил украинца за шпионаж в пользу СБУ

Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) гражданина Украины Константина Давыденко. Сегодня, 6 июня, он был приговорен к десяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности РФ»,— сказано в сообщении ЦОС.

Константин Давыденко был задержан в феврале 2018 года. В ходе суда он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Вадим Никифоров, Симферополь