СМИ: власти Нью-Йорка получили доступ к данным о банковских счетах адвоката Трампа

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка получила доступ к сведениям о банковских счетах Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, следователей интересует информация, касающаяся связей господина Джулиани с Украиной. СМИ ранее называли адвоката центральной фигурой давления господин Трампа на иностранных лидеров.

Как пишет WSJ, прокуроры выясняют, в каких сделках Руди Джулиани мог участвовать на Украине и с кем встречался. В частности, правоохранительные органы интересуются, какую работу фирма господина Джулиани выполняла для нынешнего мэры Киева Виталия Кличко. Кроме того, с августа сотрудники прокуратуры опрашивают свидетелей, которые могут иметь отношение к делу.

В чем именно подозревают адвоката, не уточняется. Сам он отрицает, что допустил какие-либо правонарушения, и заявил, что ему не известно ни о каком расследовании. «Они могут изучать мой украинский бизнес сколько им вздумается»,— сказал он.

Ранее источники The New York Times заявили, что адвоката подозревают в нарушении законов о лоббизме. По данным собеседников издания, расследование в отношении господина Джулиани связано с делом двух задержанных в США бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Суд постановил выпустить их под залог $1 млн. Позднее в рамках дела был задержан еще один бизнесмен, американец Андрей Кукушкин.

О жизни и карьере Рудольфа Джулиани читайте в публикации “Ъ” «Очень толковый парень».