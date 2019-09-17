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Google представит Pixel 4 15 октября

Американская корпорация Google пригласила журналистов на мероприятие в Нью-Йорке, сообщает The Verge. В этот день компания, по слухам, представит новый смартфон Pixel 4, ноутбук Pixelbook 2, новые колонки Google Assistant и другие продукты.

Google подтвердила разработку Pixel 4 за два месяца до планируемого релиза. Тогда компания заявила, что смартфон будет обладать функцией разблокировки по лицу: Pixel 4 разблокируется одним движением и автоматически, когда владелец поднимет телефон. Также смартфон будет использовать миниатюрный радар Soli, распознающий жесты пользователя. С помощью функции Motion Sence можно будет пропускать песни, сбрасывать телефонные звонки и отключать оповещения и будильник.

Ранее сообщалось, что Google больше не намерена разрабатывать собственные планшеты, полностью сосредоточившись на выпуске ноутбуков. Одним из анонсов на предстоящем мероприятии может стать как раз ноутбук Pixelbook 2.

Евгений Федуненко


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