Турция заявила, что ЕС не имеет права ее «поучать» борьбе с террористами

МИД Турции раскритиковал позицию Евросоюза по турецкой военной операции в Сирии. Сегодня, 14 октября, в Люксембурге прошло заседание министров иностранных дел стран ЕС, после него глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что наступление Анкары несет угрозу всему мировому сообществу.

«Операция "Источник мира", которую успешно проводит Турция, основана на международном праве, в соответствии с 51-й хартией Организации Объединенных Наций (ООН) мы имеет право на самооборону,и ведем ее в соответствии с решениями Совбеза ООН по борьбе с терроризмом»,— говорится в заявлении.

МИД Турции также отметил, что Евросоюз не имеет права «поучать» страну тому, как ей бороться с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), поскольку у Анкары есть ряд вопросов к тому, как ЕС ведет свою антитеррористическую политику.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза.

13 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. В тот же день стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией, чтобы «противостоять агрессии».

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».