Кремль заявил о нежелании России участвовать в конфликте на севере Сирии

Россия выступает против любых действий, которые помешали бы процессу политического урегулирования ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С 9 октября Турция начала на севере Сирии операцию «Источник мира» против курдских формирований. По словам господина Пескова, российские власти «даже не хотели бы думать» о том, что РФ может быть вовлечена в военный конфликт Турции в Сирии.

Как пояснил представитель Кремля, российские и турецкие власти поддерживают контакты, в том числе и по каналам связи между военными. Он не стал уточнять, достигли ли представили двух стран каких-либо договоренностей по ситуации в Сирии.

«Вы знаете, что в самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность в этой стране. Еще раз повторяю: эта позиция никак не изменилась»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Анкара считает курдов террористами. По состоянию на 13 октября турецкие военные ликвидировали уже 490 боевиков, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, действия турецких войск в Сирии никак не повлияли на отношения Анкары и Москвы. Он также утверждает, что Россия не против расширения военной операции.

Президент РФ Владимир Путин допускал, что операция Турции может привести к бегству сотен террористов из Сирии. Российский президент также усомнился, что турецкие вооруженные силы смогут быстро взять под контроль захваченные территории. Анкара утверждает, что уже контролирует два города — Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Накануне сирийский телеканал SANA сообщил, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии», и намерены быть там уже через 48 часов. Курдский политик Ахмед Сулейман рассказал агентству Reuters, что договоренность на этот счет была достигнута на российской авиабазе Хмеймим.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».