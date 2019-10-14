Эрдоган: Россия не против расширения военной операции Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Россия не против расширения турецкой военной операции «Источник мира» на сирийский город Кобани. Турция начала операцию в Сирии 9 октября, поставив своей целью ликвидацию курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. К 13 октября турецкие войска взяли под контроль города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

По словам господина Эрдогана, Турция ведет переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях. «Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем»,— утверждает президент Турции (цитата по «РИА Новости»).

Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что Турция не намерена вторгаться в контролируемый курдами Манбидж. Он добавил, что США якобы обещали очистить этот город от курдских формирований, но не сделали этого. «Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель — обеспечить их безопасность»,— пояснил он.

Накануне сирийский телеканал SANA сообщил, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии», и намерены быть там уже через 48 часов. Курдский политик Ахмед Сулейман рассказал агентству Reuters, что договоренность на этот счет была достигнута на российской авиабазе Хмеймим.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».