Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с Россией по контролю над оружием

Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений и готов вести диалог с Россией по теме контроля над вооружениями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 65-й сессии Парламентской ассамблеи организации в Лондоне. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин анонсировал разработку оружия, аналогов которого нет ни у одних мировых конкурентов.

Господин Столтенберг сообщил, что НАТО тоже будет поддерживать «существенный оборонный потенциал и потенциал сдерживания». При этом он отметил, что альянс «сохраняет приверженность эффективному контролю над вооружениями», сокращению оружейных арсеналов и нераспространению ядерного оружия.

«Хотя мы и должны ответить на появление в Европе новых российских ракет, мы не будем давать зеркальный ответ на действия России. НАТО не намерено размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений, остаемся открыты для конструктивного диалога с Россией»,— сказал Йенс Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО в очередной раз обвинил Россию в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого прекратилось в августе. Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в нарушении условий договора и отказались продлевать ДРСМД.

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По мнению господин Столтенберга, Россия также вмешивается в демократические процессы в странах Запада. «Россия — не тот партнер, которого мы надеялись иметь. Она продолжает угрожать своим соседям, не соблюдать международные законы и вмешиваться в жизнь наших сообществ»,— убежден генсек Североатлантического альянса.

Ранее о разработке «невероятных новых вооружений», в существование которых «никто даже не сможет поверить», объявил президент США Дональд Трамп. В середине августа США уже провели первые испытания ракеты средней дальности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но Россия не намерена в нее втягиваться.

О российском ответе на испытания американской крылатой ракеты — в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».

О том, могут ли Россия и США когда-нибудь сесть за стол переговоров, читайте в интервью бывшего американского посла в Москве Джона Хантсмана “Ъ”.