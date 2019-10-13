В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку фигуранта «московского дела» Котова

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова, осужденного по «дадинской» статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Первый одиночный пикет прошел у главного здания МГУ, сообщает телеканал «Дождь».

Согласно плану организаторов акции, одиночные пикеты пройдут возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке и на Бульварном кольце. Вечером участники акции выйдут на Красную площадь с Конституцией в руках. Эту встречу организаторы назвали прогулкой без плакатов и лозунгов, следует из страницы мероприятия в Facebook.

В августе этого года Константина Котова задержали после санкционированной акции, в сентябре суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ. Первым осужденным по этой статье в декабре 2015 года стал гражданский активист Ильдар Дадин. После апелляции в марте 2016 года его срок был сокращен с трех до двух с половиной лет, но на свободу он вышел еще раньше, поскольку привлек внимание письмами о пытках в карельской колонии. В феврале 2017 года Конституционный суд России признал применение статьи противоречащим главному закону страны. Прокуратура сочла запрет Конституционного суда преодолимым, так как по мнению гособвинение, действия Константина Котова представляли «реальную угрозу наступления негативных последствий».

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по научно-правовой экспертизе пришла к выводу, что суд не проделал нужной работы, чтобы доказать обстоятельства преступления.

Подробнее о приговоре Константину Котову читайте в публикации “Ъ” «Активисты разбудили "дадинскую" статью».

О том, как депутаты Госдумы предлагают смягчить ст. 212.1 УК РФ — в публикации “Ъ” «"Дадинской" статье предложили смягчение».