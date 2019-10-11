Туск назвал неуместным шантаж Эрдогана открыть границы в Европу для сирийских беженцев

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что ЕС рассматривает как шантаж угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границы для сирийских беженцев, если военная операция в Сирии будет названа вторжением. Господин Туск назвал заявления господина Эрдогана неуместными.

«Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны»,— цитирует Дональда Туска Reuters. Глава Евросовета также призвал Турцию осознать, что их действия могут привести к очередной гуманитарной катастрофе.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил телеканалу NTV, что Турция не намерена прекращать операцию «Источник мира». «Кто бы что ни говорил, мы не остановим наши шаги. Наша борьба не с курдами, наша борьба с террористическими организациями»,— сказал господин Эрдоган.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Цель операции «Источник мира» — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований (Турция называет их террористическими, при этом они поддерживаются США).

Накануне начала военной операции президент США Дональд Трам заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили американское военное руководство в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии.

Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша во время заседания Совета Безопасности ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии. США считают, что Анкара должна нести полную ответственность за безопасность мирных жителей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что всем сторонам требуется проявлять сдержанность и призывал курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии.

Подробнее о турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».