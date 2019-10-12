На что тратят деньги тинейджеры в США и как спасаются от стресса британцы Любопытные сообщения и исследования 7–11 октября

На видеоиграх не экономят

По данным свежего исследования инвестиционного банка Piper Jaffray, американские подростки стали аккуратнее обращаться с деньгами. В 2018 году их траты снизились на 4% и составили в среднем $198 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, когда траты ежемесячные равнялись $186. При этом даже на фоне общего снижения расходов видеоигры остаются одной из важнейших статей трат для молодежи. На что тратят деньги американские тинейджеры — в материале “Ъ”.

Ловля на живца

В сфере онлайн-знакомств набирает популярность новое явление — dogfishing («ловля на собаку»). Суть его заключается в том, что пользователи заимствуют домашнего питомца для фотографии в своем профиле, тем самым повышая шансы привлечь внимание противоположного пола. Компания YouGov провела исследование, выяснив, что 40% британцев считают владельцев собак более привлекательными в романтическом плане и только 11% с этим не согласны. Как влияет на романтические шансы обладание другими животными — в материале “Ъ”.

Безопасность превыше еды

В Германии разгорелся скандал вокруг крупного производителя мясной продукции Wilke Wurstwaren, из-за которого отравились десятки человек. Два случая закончились летальным исходом. Этот инцидент еще раз всколыхнул страхи немцев, связанные с едой, которая попадает к ним на стол. Как показал опрос Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), проведенный еще до скандала с Wilke, вопрос пищевой безопасности живо интересует каждого второго немца (50%). Чего именно боятся жители ФРГ — в материале “Ъ”.

С песней по жизни

Согласно новому исследованию компании Fly Research, одним из лучших лекарств от осенней хандры британцы считают музыку. Опрос на тему того, какое место в их жизни занимает музыка, был проведен по заказу национальной Ассоциации ритейлеров в сфере развлечений в преддверии Всемирного дня психического здоровья (10 октября) и Национального дня музыкального альбома (12 октября). Подробнее об отношении британцев к музыке — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Марина Колоколова, Анна Поваго, Ольга Шкуренко