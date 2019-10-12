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Музыка спасает британцев от стресса

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Согласно новому исследованию компании Fly Research, одним из лучших лекарств от осенней хандры британцы считают музыку. Опрос на тему того, какое место в их жизни занимает музыка, был проведен по заказу национальной Ассоциации ритейлеров в сфере развлечений в преддверии Всемирного дня психического здоровья (10 октября) и Национального дня музыкального альбома (12 октября).

В ходе опроса более 2 тыс. совершеннолетних британцев большинство из них (83%) согласились с тем, что музыкальная коллекция помогает им расслабиться, а 76% утверждают, что музыка отлично поднимает настроение. Кроме того, 74% британцев слушают любимые альбомы, когда им хочется сделать свою жизнь чуточку комфортнее. Впрочем, по вопросу, что лучше — слушать музыку альбомами или подборками отдельных песен,— мнения разделились. 31% опрошенных делают выбор в пользу альбомов, 29% — в пользу плей-листов. При этом почти половина (48%) респондентов признались, что радио приносит им меньше удовольствия, чем прослушивание альбома любимого исполнителя.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».

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