Американские подростки стали меньше тратить

По данным свежего исследования инвестиционного банка Piper Jaffray, американские подростки стали аккуратнее обращаться с деньгами. В 2018 году их траты снизились на 4% и составили в среднем $198 в месяц. Это самый низкий показатель с 2011 года, когда траты равнялись $186 в месяц. Пиковые показатели за последние 15 лет были зафиксированы в 2006 году, когда ежемесячные траты подростков составляли $252, однако с 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, расходы начали падать.

По статистике, около четверти своего бюджета как юноши, так и девушки тратят на продукты питания (23%). Впрочем, еще больше девушки тратят на обновление гардероба (27% против 17% у юношей). Даже на фоне общего снижения расходов видеоигры остаются одной из важнейших статей трат для молодежи — расходы на них входят в тройку по доле у парней (13%). У девушек доля расходов на видеоигры за год выросла на 1 п. п.— до 2%. В топ-3 у девушек также входят косметика и различные аксессуары (15%). На обувь при этом больше тратятся парни (доля 10% против 8% у девушек).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».