Как наличие домашнего питомца помогает строить отношения

В сфере онлайн-знакомств набирает популярность новое явление — dogfishing («ловля на собаку»). Суть его заключается в том, что пользователи заимствуют домашнего питомца для фотографии в своем профиле, тем самым повышая шансы привлечь внимание противоположного пола. Компания YouGov провела исследование, выяснив, что 40% британцев считают владельцев собак более привлекательными в романтическом плане и только 11% с этим не согласны.

Для владельцев котов и других животных дела обстоят не столь радужно. Кошатники могут рассчитывать на привлечение дополнительного внимания 29% опрошенных, в то время как 20% заявили, что не станут отдавать им приоритет при выборе партнера. По данным исследования, реально увеличивает шансы на романтические отношения лишь наличие собаки или кошки. Отношение респондентов к черепахам скорее нейтральное: 15% привлекают хозяева пресмыкающихся, 11% — нет. Еще 13% пошли бы на свидание с владельцем кролика, и столько же отвергли бы эту идею. Любопытно, что заяц отпугивает больше респондентов (27%), чем кролик.

Скорее отрицательно оцениваются шансы хозяев или хозяек мини-пигов (карликовых свиней): они привлекут лишь 11%, а отпугнут 39%. С владельцами тарантулов стали бы встречаться только 2% британцев против 60%. Тарантулы больше отпугивают женщин: 67% против 53% мужчин. Кроме того, 53% респондентов отказались бы от отношений с человеком, у которого есть змея, и лишь 4% посчитали бы такого хозяина привлекательным.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».