Каждый второй немец беспокоится о безопасности еды

В Германии разгорелся скандал вокруг крупного производителя мясной продукции Wilke Wurstwaren, из-за которого отравились десятки человек. Два случая закончились летальным исходом. Этот инцидент еще раз всколыхнул страхи немцев, связанные с едой, которая попадает к ним на стол. Как показал опрос Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), проведенный еще до скандала с Wilke, вопрос пищевой безопасности живо интересует каждого второго немца (50%). Это больше, чем в среднем по ЕС (41%). При этом чем выше благосостояние респондента, тем больше его озабоченность. 38% опрошенных признались, что услышанная или прочитанная информация, связанная с потенциальными рисками в связи с какой-либо едой, хотя бы раз в жизни заставила их поменять свои пищевые привычки (выбор, процесс приготовления или хранения каких-либо продуктов).

Если конкретизировать опасности, больше всего немцы опасаются гормонов, стероидов и антибиотиков, остатки которых могут содержаться в мясной продукции (61%). Более 40% опрошенных боятся найти в ней пестициды и другие вредные для окружающей среды вещества (диоксин, ртуть и проч.). Каждого третьего заботят наличие в составе ГМО и гигиена на производстве. Меньше всего опрошенных (17%) обеспокоены потенциальными последствиями, связанными с пищевыми аллергиями.

При этом в вопросах, касающихся безопасности еды, попадающей на стол, жители Германии больше всего доверяют мнению ученых и организаций по защите прав потребителей (79% и 85% соответственно). Каждый второй верит национальным и общеевропейским властям и журналистам. Производителям продуктов питания доверяет лишь каждый пятый (19%). И еще меньше (7%) полагается на мнение знаменитостей, блогеров и прочих инфлюенсеров.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».