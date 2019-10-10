Путин: Россия полностью выполняет требования WADA

Президент Владимир Путин заявил, что Россия активно сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и выполняет все его требования. По его словам, в этом заинтересованы как государство, так и спортсмены.

«Активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме,— сказал господин Путин на форуме "Россия — спортивная держава" (цитата по ТАСС).— Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи».

Россия готова к диалогу и совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки, заявил президент. По его словам, Россия находится в контакте с Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, а также с профильными структурами ЮНЕСКО и Совета Европы. «Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения»,— сказал господин Путин.

Напомним, WADA в сентябре инициировало процедуру лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Под угрозой оказалось участие российской команды на Олимпийских играх 2020 года. WADA вчера, 9 октября, получило ответы России по поводу подозрений в манипуляции с допинг-пробами.

Подробнее о претензиях к антидопинговому агентству — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».

Почему гендиректор РУСАДА Юрий Ганус считает, что российский спорт «летит в пропасть»,— в публикации “Ъ” «Врата РУСАДА».