«Ведомости»: «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать 15-20% проекта в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике сразу после получения налоговых льгот от государства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам трех из них, сейчас изучается возможность продать от 15 до 20% в компании. Один из источников — федеральный чиновник — отметил, что летом этого года обсуждалась продажа не менее 40%. Условия, однако, могли измениться.

Предварительные переговоры с потенциальными инвесторами уже состоялись, интерес к проекту есть, говорят собеседники газеты. Переговоры о структурировании сделки еще не начинались. Один из источников утверждает, что «стоит очередь из желающих» приобрести долю в проекте. Будет ли у нее один покупатель, или несколько, неизвестно. Инвесторы хотят дождаться того момента, когда станет ясна ситуация с налоговыми льготами, и только потом обсуждать свое участие в арктическом проекте.

В «Нефтегазхолдинге» и «Роснефти» отказались от комментариев по поводу возможной сделки. Представители Минэнерго и Минфина на момент публикации новости не ответили на запрос издания.

Напомним, в июле этого года был введен мораторий на новые налоговые льготы при разработке нефтяных месторождений. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, однако, настаивает на льготах для проекта «Восток Ойл» в Арктике. Министерство финансов выступает против.

О том, почему «Роснефть» обвинила Минфин в предвзятости,— в материале “Ъ” «Льготы на льготы не приходятся».