«Команда Станислава Черчесова приучила нас к победам»

Сборная России по футболу начала подготовку к матчам оборочного турнира Евро-2020. Команда будет работать в Новогорске. На этой неделе наша сборная сыграет два матча: дома с Шотландией и на выезде с Кипром. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

До ЧМ-2018 мы привыкли ругать российскую сборную, и, надо сказать, было за что. Каждый отборочный цикл перед большим турниром у нашей команды регулярно возникали проблемы. Сейчас все иначе. За четыре матча до завершения отбора к Евро сборная почти решила задачу, и в предстоящих матчах с Шотландией и Кипром сложностей, скорее всего, не будет, считает футбольный тренер Сергей Юран: «Я не думаю, что сейчас должна быть проблема с шотландцами и с киприотами. Здесь, прежде всего, и Черчесов, амбициозный человек, будет бороться, постарается по крайней мере, за первое место. Премиальные тоже никто, наверное, не отменял. Поэтому я думаю, что с таким настроем, как они выходили в Шотландии, проблем не должно быть у сборной».

Такая уверенность понятна. Турнирная таблица группы «И» выглядит красиво. После шести матчей у Бельгии 18 очков, а у России — 15. Остальные команды далеко позади. У Казахстана и Кипра по семь очков, у Шотландцев шесть, а у Сан-Марино — ноль. То есть даже поражение от Шотландии не станет для сборной России проблемой. Только вот в поражение этой сборной от шотландцев в «Лужниках» при своих болельщиках как-то не верится, и сценарий, где команда Станислва Черчесова обыгрывает Шотландию и Кипр, тем самым обеспечив себе путевку на Евро, выглядит реалистичней. Приучила нас команда Черчесова к победам и самоотдаче футболистов на поле.

Игроки даже с прессой начали общаться иначе и на неприятные вопросы отвечать, соблюдая нужную тональность.

Например, спросили молодого «спартаковца» Зелимхана Бакаева о том, не помешают ли ему в предстоящих играх сборной проблемы красно-белого клуба, а он спокойно и уверенно ответил: «Психологически нормально. Я сейчас в сборной, не в клубе. У нас важная цель, следующий матч нужно выигрывать и проходить, из-за этого мысли только об этой игре и ни о чем больше. Вернусь в клуб, там уже будут мысли про него. А сейчас полностью сосредоточен на сборной».

Чувствуется, что в этой сборной все действительно спокойно. По крайней мере, единственным желанием главного тренера перед игрой с шотландцами было повышение температуры в Москве.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Для нас всех, я думаю, не только для меня или команды, но и для зрителей — мы давно в Москве — это будет событийный матч, определяющий. Единственное, чуть-чуть батареи на улице надо включить, чтоб на пару градусов повысилась температура».

Как по заказу Черчесова, Гидрометцентр обещает к концу недели 8-9 градусов, правда, при этом небольшой дождь. Но я уверен, осадки не остановят поклонников футбола, которые решат посетить «Лужники».

Встреча Россия—Шотландия состоится в четверг — начало в 21:45. Матч с Кипром запланирован на воскресенье, начало встречи в 19:00. Обе игры в прямом эфире покажет «Первый канал».