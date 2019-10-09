Сирийские курды остановили борьбу с ИГ после атаки Турции

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) остановили борьбу с боевиками «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ), после того как их атаковала Турция, передает Reuters со ссылкой на источники.

«СДС остановила операции против ИГ, потому что невозможно провести какую-либо операцию, пока вам угрожает большая армия прямо на северной границе»,— объяснил источник агентства.

Ранее сегодня, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Источник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства».

В ответ на военную операцию Анкары отряды СДС обстреляли город на юго-востоке Турции на границе с Сирией. Обстрелу также подверглись приграничный город Джейланпынар и позиции турецкой армии рядом с сирийским городом аль-Маликия в провинции Хасеке. Курдские отряды также подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции.

ЕС призвал остановить военную операцию. Совет Безопасности ООН обсудит в четверг за закрытыми дверями действия Турции в Сирии.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».