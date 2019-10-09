Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии

Совет Безопасности ООН обсудит в четверг за закрытыми дверями военную операцию Турции на северо-востоке Сирии против курдов, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов. Инициаторами встречи стали Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию прекратить военную операцию. По его словам, она не принесет положительного результата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана. В ответ на начало операции курдские отряды «Сирийских демократических сил» обстреляли город на юго-востоке Турции и подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».