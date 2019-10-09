Парламент Нидерландов единогласно проголосовал за выяснение роли Украины в крушении MH-17

Депутаты нидерландского парламента единогласно проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в деле о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH-17, сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Неделю назад депутаты парламента страны потребовали расследования этого от правительства.

«Предложение относительно дальнейшего расследования того факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, одобрено единогласно»,— написал в Twitter господин Ван Дам.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок ранее заявлял, что правительство «с юридической точки зрения не видит оснований для этого», однако не стал возражать против рассмотрения такой возможности расследования. При этом вопрос касается также воздушного пространства России, поэтому Нидерландам понадобится сотрудничество не только со стороны Украины, считает господин Блок.

Напомним, МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившей самолет ракеты комплекса «Бук». Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают, а в МИД России обвинили следствие по делу в работе на «заготовленный ответ».

Подробности — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».