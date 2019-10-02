Нидерландские депутаты потребовали изучить роль Украины в деле МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Это необходимо «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Восточной Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на парламент Нидерландов. Предложение поддержали все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.

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Правительство «с юридической точки зрения не видит оснований для этого», заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, однако не стал возражать против рассмотрения такой возможности. При этом вопрос касается также воздушного пространства России, поэтому Нидерландам понадобится сотрудничество не только со стороны Украины, считает господин Блок.

Напомним, МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

В июне совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску сбившей самолет ракеты комплекса «Бук». Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают, а в МИД России обвинили следствие по делу в работе на «заготовленный ответ».

Подробности — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».