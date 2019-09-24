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США и Япония завершили переговоры по торговому соглашению

Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Он отметил, что детали соглашения будут известны в ближайшие дни.

«Переговоры полностью завершены. Я хотел бы объявить об их содержании вскоре, после его подтверждения на встрече лидеров стран»,— сказал министр журналистам по итогам встречи с американской стороной на полях Генассамблеи ООН (цитата по NHK).

О возможном подписании в сентябре торгового соглашения между странами сообщал президент США Дональд Трамп. По итогам переговоров с господином Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ уточнил, что предметом договоренностей стали сельское хозяйство и индустриальный сектор. Поднимался ли на встрече вопрос взаимных пошлин, не сообщается.

Ранее политики рассчитывали заключить торговое соглашение в конце мая, во время визита Дональда Трампа в Японию.

О том, как США вели торговую войну с Японией,— в публикации “Ъ”.

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