Ушаков заявил об увеличении шансов на нормандский саммит в ближайшем будущем

Шансы на скорое проведение саммита в «нормандском формате» выросли после согласования «формулы Штайнмайера», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин». Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» 1 октября.

«Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается»,— рассказал господин Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). При этом предполагаемых сроков встречи он не назвал. МИД Украины допускал, что саммит может состояться в конце октября.

«Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными. После согласования этой формулы на Украине начались протесты. Сегодня, 6 октября, на акцию в центре Киева вышли около 10 тыс. человек. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, бояться «формулы Штайнмайера» не стоит, и «никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть».

Подробнее о развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «"Формуле мира" объявлена война».