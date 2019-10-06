В Киеве около 10 тыс. человек вышли на вече против «формулы Штайнмайера»

На главной площади Киева — Майдан Незалежности — собрались противники «формулы Штайнмайера», о подписании которой договорились представители РФ, Украины, ОБСЕ, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными. Протестующие считают, что это «капитуляция перед Россией».

На вече в центре украинской столицы собрались уже около 10 тыс. человек, сообщает местная полиция на странице в Facebook. На месте работают 300 полицейских и военнослужащих национальной гвардии. Как рассказали в полиции агентству УНН, сейчас ситуация на акции спокойная.

По данным телеканала «Прямой», акция проходит по всей Украине. В частности, вече также организовали во Львове, Одессе, Днепре, Николаеве и других городах.

«Формула Штайнмайера» была согласована 1 октября. МИД России позитивно оценили это событие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что Украине бояться этой формулы не стоит, и «никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть». На следующий же день на Украине начались митинги.

О реакции Киева на согласование «формулы Штайнмайера» — в материале “Ъ” «"Формуле мира" объявлена война».