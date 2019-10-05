ООН призвала Гонконг расследовать случаи применения насилия во время протестов

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Гонконг провести в срочном порядке расследования случаев применения насилия, как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны демонстрантов. Многотысячные митинги проходят в специальном административном районе КНР в течение последних четырех месяцев.

«Мы взволнованы высоким уровнем насилия, связанного с демонстрациями, (…) а также обеспокоены травмами, которые получили полиция и протестующие, в том числе журналисты и протестующие, в которых стреляли сотрудники правоохранительных органов»,— сказала госпожа Бачелет на пресс-конференции в Куала-Лумпур (перевод по «Интерфаксу»). В пятницу, 4 октября, 14-летний подросток попал под пулю во время протестов в Гонконге.

По словам Верховного комиссара, все виновные в случаях применения насилия должны предстать перед судом, а расследование должно быть «быстрым, беспристрастным и результативным». Ранее расследование применения насилия со стороны полицейских стало одним из основных требований протестующих.

Также Мишель Бачелет отметила, что маски, ношение которых теперь запрещено во время протестов, не должны провоцировать насилия, однако призвала гонконгские власти не использовать запрет против определенных групп или для ограничения права на свободу собраний.

Напомним, решение властей Гонконга запретить носить маски во время митингов и массовых демонстраций вызвало новую волну протестов. Для лиц, которые нарушат запрет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс). Запрет вступил в силу 5 октября.

О том, как в Гонконге требуют расследования действий силовиков,— в материале “Ъ” «Политический протест переходит в полицейский».