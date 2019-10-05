Медведев: Россия найдет возможность помочь Кубе получать энергоресурсы

Россия найдет способы помочь Кубе получать нефть на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, Москва и Гавана достигли договоренностей относительно создания плана по энергообеспечению острова.

«Я думаю, мы найдем другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы»,— рассказал глава российского правительства в программе «Вести недели» телеканала «Россия-1». По словам господина Медведева, речь идет о традиционных источниках энергии, в том числе об углеводородах.

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При этом премьер-министр отметил, что помощь Кубе не является безвозвратной, отношения двух стран «дружественны, но и прагматичны», а их сотрудничество взаимовыгодно. «В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, еще лет 20–30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят (по долгам.— “Ъ”)»,— подчеркнул он.

Напомним, согласно соглашениям, достигнутым двумя странами в 2013–2014 годах, большая часть (90%) унаследованного Россией кубинского долга СССР была списана. В отношении оставшейся части долга в $3,5 млрд был достигнут необычный в мировой практике договор, согласно которому Россия реинвестирует получаемые в течение десяти лет полугодовые платежи Кубы в местную экономику.

Дмитрий Медведев посетил Кубу с официальным визитом с 3 по 4 октября, в ходе которого в Гаване были подписаны восемь соглашений. Крупнейшее из них — соглашение Союза железных дорог Кубы с АО РЖД о десятилетней программе восстановления кубинской железнодорожной инфраструктуры стоимостью €1,88 млрд.

Подробнее об итогах поездки премьер-министра в Гавану — в материале “Ъ” «Медленное восстановление после всех революций».