Основатели компании электронных сигарет Juul утратили статус миллиардеров

Основатели компании-производителя электронных сигарет Juul Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров, сообщил Forbes. Предприниматели потеряли около $200 млн на фоне начатого в США расследования заболеваний, связанных с курением электронных сигарет.

Как отмечает издание, с тех пор, как в апреле 2019 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США инициировало расследование, акции гиганта Altria, купившего ранее Juul, потеряли треть стоимости, а капитализация компании сократились больше чем на $30 млрд.

Так, по оценкам Forbes, состояние каждого из основателей Juul сейчас составляет $900 млн против $1,1 млрд, зафиксированных в декабре 2018 года. Адаму Боуэну и Джеймсу Монсизу принадлежит в компании по 1,75%.

Напомним, в США поводом к масштабному расследованию влияния курения электронных сигарет стала вспышка необычной легочной болезни. К октябрю 2019 года количество американцев с таким заболеванием достигло 1080 человек из 48 штатов. Эксперты полагают, что болезнь связана с курением электронных сигарет и вейпов. На фоне разразившегося скандала генеральный директор Juul Labs Кевин Бернс ушел в отставку.

Как скандал вокруг электронных сигарет повлиял на табачный бизнес, читайте в материале “Ъ FM” «Будущее вейпов затуманилось».