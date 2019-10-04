США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. В августе Анкара и Вашингтон договорились создать зону безопасности на севере Сирии, спустя месяц они провели ее первое совместное патрулирование.

По мнению министров двух стран, в обеспечении безопасности в районе сирийско-турецкой границы наметился прогресс. Стороны также подтвердили намерение сохранить «тесное взаимодействие» при проведении военных действий.

«Министр Эспер и министр Акар признали прогресс, достигнутый в реализации механизма безопасности на северо-востоке Сирии, и подтвердили, что этот механизм надежно обеспечивает безопасность и гарантирует, что глобальная коалиция может предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство")»,— рассказали в пресс-службе Пентагона.

В начале августа Турция объявила о планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата. Эта территория контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США. Вашингтон заявил, что намерен предотвратить военные действия.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».